Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta haftalık toplantıda bir araya gelen İran destekli Hizbullah örgütünün parlamento grubundan yapılan açıklamada, Başbakan Hariri'nin ülkeye dönmesinin ardından yaşanan son siyasi gelişmelerden "büyük memnuniyet duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, Hariri'nin istifa kararını ertelemesi ülke için "önemli bir gelişme" olarak nitelendirilirken, bu süreçte siyasi temaslardaki çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teşekkür edildi.

Hariri'nin Lübnan'a dönüşü ve istifasını ertelemesi

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Saad Hariri, 17 günlük aradan sonra 21 Kasım'da Lübnan'a geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda dün düzenlenen bağımsızlık resepsiyonunda istifa kararını ertelediğini açıklayan Hariri, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." diye konuşmuştu.

Hizbullah'ın terör örgütü ilan edilmesi

Bu süreçte Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Kasım'da düzenlenen Arap Birliği Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı sonuç bildirisinde Hizbullah "terörist organizasyon" olarak ilan edilmiş, Lübnan ise karara itiraz etmişti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), 2 Mart 2016'da yaptığı yazılı açıklamayla Lübnan merkezli Hizbullah'ı tüm yöneticileri ve bağlı örgütleriyle terörist organizasyon ilan etmiş, aynı gün Arap İçişleri Bakanları Kurulu da Tunus'taki toplantısında Suriye'de yüz binlerce insanın ölümünden sorumlu olan Beşşar Esed rejimine destek vermek için buradaki iç savaşa müdahil olan Hizbullah'ı terör örgütü olarak nitelendirmişti.

Arap Birliği'nin 11 Mart 2016'da düzenlediği 145'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da Hizbullah terör örgütü ilan edilmişti. Neredeyse oy birliği ile alınan karara, Irak, Cezayir ve Lübnan ise çekince koymuştu.