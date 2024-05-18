İsrail’in Gazze’den çıkmaya niyeti yok! Irkçı bakandan 'sivilleri göçe teşvik edelim' teklifi

İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir “Gazze’ye Yahudi yerleşim birimi inşa edelim. Buradaki sivilleri ‘gönüllü göç’ ettirelim” dedi.

Hamas bahanesiyle 7 Ekim’de karadan Gazze Şeridi’ne ye giren İsrail ordusu, Filistin topraklarından çıkmaya niyeti olmadığını gösteriyor. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ne yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesini istedi. Irkçı bakan, bunun için Gazze’deki sivillerin ‘gönüllü göç’ ettirilmesi gerektiğini ve “İsrail hükûmeti, Gazzelileri gönüllü göç için teşvik etmeli” dedi.

YILLIK MALİYET 5,4 MİLYAR DOLAR

İsrail’in Gazze Şeridi’nin yönetimini elinde tutmaya karar vermesi hâlinde bunun yıllık maliyetinin en az 5,4 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail güvenlik kurumları tarafından hazırlanan, Gazze Şeridi’nde askerî bir hükûmet kurmanın mali sonuçlarının analiz edildiği raporu yayımladı. Gazze’de askerî bir yönetim kurmanın maliyetinin yıllık yaklaşık 20 milyar şekel (5,4 milyar dolar) olduğuna yer verilen raporda, Gazze’de ek bir koridor inşa etmenin maliyetinin ise yaklaşık 150 milyon şekel (40,4 milyon dolar) olduğu belirtildi. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde devam eden saldırılarının maliyetinin hesaplamalara dâhil edilmediği kaydedildi. Bu rakamlara ek olarak, Gazze Şeridi’nde tahrip edilen altyapı, hastaneler, okullar ve yollar dâhil altyapının yeniden inşası için ek bir maliyet ortaya çıkaracağına işaret edildi.

REFAH İÇİN YENİ TEKLİF

İsrail, 7 Mayıs’ta işgal ederek geçişlere kapattığı Gazze’deki Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasına ilişkin Mısır’a Birleşmiş Milletler (BM) ve bazı Filistinli temsilcileri de kapsayan teklif sundu. Buna göre sınır kapısı İsrail ‘denetimi’ altında olacak ve sadece Gazze’den giriş-çıkış ile Mısır’dan yakıt transferi için kullanılacak, Mısır’dan yardım tırlarının transferi İsrail’in kontrolü sonrası Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçecek. Sınır kapısında bazı Filistinli temsilciler ile BM personeli de görev yapacak. BM personeli, sınır kapısındaki İsrail ordusu ile Filistinli temsilciler arasında tampon görevi görecek. İsrail ordusu sınır kapısı dışında da bulunacak.