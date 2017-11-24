Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Fawaz'ın, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığınca kendisinin Lahey'deki iki semte girişinin yasaklanmasına karşı açtığı davada bakanlığın verdiği kararı haklı bulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca bakanlığın, Fawaz'ın verdiği vaazların "insanların radikalleşmesine" sebep olduğu ve bundan dolayı "topluma ve ulusal güvenliği tehlike oluşturduğu" gerekçesinde haklı olduğu kaydedildi.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı, üç ay önce Suriye asıllı imam Jneid Fawaz'ın Lahey'deki Transvaal ile Schilderswijk semtlerine girişini altı ay süreyle yasaklamıştı.

Lahey Belediye Başkanı Pauline Krikke'nin isteği üzerine, Bakanlığa bağlı Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğünce (NCTV) verilen yasak, Fawaz'ın bir kitabevinde verdiği vaazların "insanların radikalleşmesine" sebep olduğu gerekçesiyle alınmıştı.

Fawaz'ın, imam olarak görev yaptığı As-Soennah Camisi Vakfının yöneticileri ile bazı konularda anlaşamadığı için 2012'de görevine son verilmişti.