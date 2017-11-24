Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekstra Bladet gazetesinin haberine göre, olay 20 Kasım sabahı Kopenhag - Paris seferine hazırlanan bir uçakta gerçekleşti.

34 yaşındaki Cezayir vatandaşı, Danimarka’dan sınır dışı edilmek üzere polisler eşliğinde uçağa bindirildi.

Uçakta, polis ile Cezayirli arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle arbede çıktı.

Yaklaşık yarım saat süren arbedede iki polisin üzerine çıktığı Cezayirli bir süre sonra Cezayirli hareketsiz kaldı.

Uçakta bulunan doktorun ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Cezayirli, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

"2 polis Cezayirli adamın üzerindeydi"

Olayın görgü tanığı 53 yaşındaki Michael Thorvaldsson, Cezayir vatandaşının yarım saat boyunca polislere direnebildiğini ve ardından hareketsiz kaldığını söyledi.

Polislerin, Cezayirliye çok acımasız davrandığını ve aşırı şiddet içeren orantısız güç kullandığını vurgulayan Thorvaldsson, yaşananları şöyle anlattı:

“Ben 22A'da oturuyordum. Cezayirli adam ise 23F'de. Yani neredeyse onun yanında oturuyordum. Yanında 3 polis vardı. 2 polis Cezayirli adamın üzerindeydi. 3’üncüsü ise adamı koltukta geri tutuyordu. Ayrıca bir 4’üncü kadın polis de uçağa binen yolcuların önünü kapatıyordu."