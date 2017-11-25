Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) misyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Trablus Büyükelçisi Eric Strating, Libya'daki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Daimi Temsilcisi Maria Val Ribeiro ile Tunus'ta bir araya geldi.

BM tarafından Libya Yüksek Seçim Kurulunun kapasitesini güçlendirmek için başlatılan projeye destek için bir anlaşmanın imzalandığı belirtilen görüşmede, Hollanda'nın Libya'da şeffaf ve özgür bir seçim ortamının hazırlanması amacıyla UNDP'ye bağlı "Libya Seçim Fonu"na aktarılmak üzere 1 milyon 650 bin dolar ödemeyi taahhüt ettiği belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen emekli General Halife Hafter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris yakınında 25 Temmuz'da bir araya gelmişti. Macron, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı tarafların ateşkes sağlanması ve 2018'de seçimlerin yapılması konularında anlaştığını bildirmişti.