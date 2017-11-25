Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'da Ravda Camisi'ni hedef alan terör saldırısında ölü sayısı 305'e yükseldi. Mısırlı yetkililer saldırıyı ciplerle gelen ve DEAŞ bayrağı taşıyan 25-30 kişilik bir grubun yaptığını açıkladı. Mısır’da savcılık, Kuzey Sinai bölgesinde, Ariş kentinde dün bir camiye düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenler, 27’si çocuk 305 kişiye yükseldiğini açıkladı. Cuma namazı sırasında Ariş kentine bağlı Abed kasabasındaki camiye bombalı saldırı düzenlenmişti. Savcılığın verdiği bilgiye göre 4x4 ciplerin içindeki yaklaşık 25-30 kişilik maskeli bir grup camiye ateş açtı. DEAŞ bayrağı da taşıyan saldırganların açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralandı, yaralılar çevredeki hastaneler kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı sözcüsü Halid Mücahid, saldırıda teröristlerin bomba attığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi. Mısır'da üç gün yas ilan edildi.

SALDIRININ ARDINDAN MISIR ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada hava kuvvetlerinin teröristleri takip ettiğini, Ariş'in El-Hades bölgesinde yerlerini tespit ettikten sonra saldırganların içinde bulunduğu bazı araçları imha ettiğini belirtti. Rufai, hava saldırısında araçlardaki teröristlerin etkisiz hale getirildiğini ifade ederken, sayıya ilişkin bilgi vermedi. Ordu Sözcüsü ayrıca bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde silah ve cephanelik bulunan bazı terör hücrelerinin de hedef alındığını kaydetti.

TÜRKİYE'DEN 'MISIR' MESAJI

Başbakan Yıldırım konuyla ilgili "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise ''Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü işbirliğine 'ama'sız ve amansız hazırdır." dedi.