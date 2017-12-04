Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail parlamentosundaki Arap asıllı Milletvekili Taleb Ebu Arar, yaptığı yazılı açıklamada, polisin sabaha karşı Zeberka'nın Lod kentindeki evine baskın düzenleyerek gözaltına alındığını bildirdi.

Avukat Zeberka'nın gözaltına alınmasını "siyasi infaz" olarak niteleyen Arar, "Polise derhal Halid Zeberka'yı serbest bırakma çağrısında bulunuyorum." dedi.

İsrail polisinden ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos'ta Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcı açıklamalar yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Sekiz milyon olan İsrail vatandaşlarının yaklaşık iki milyonunu Filistinli Araplar oluşturuyor.

İşgal ve abluka sürüyor

Öte yandan Filistin topraklarındaki İsrail işgali ve ablukası sürüyor. Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de 2006'dan beri abluka altında tutuyor.