Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planını kesinlikle reddettiklerini belirtti ve böyle bir adımın barış süreci üzerindeki tehlikelerine ilişkin uyarıda bulundu.

Filistin yönetiminin ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına da karşı olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, "Başkenti Doğu Kudüs olmayan bir Filistin devleti olamaz." dedi.

Ebu Rudeyne daha önce yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma niyetini dile getirdiğini aktarmıştı.

Trump'ın aynı kapsamda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün Kralı Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de telefonda görüştüğü bildirilmişti.

Kongrenin 1995'te kabul ettiği yasa

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ?ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.