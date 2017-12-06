Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gönüllü İtfaiyeciler Sözcüsü Mario Cruz, Meksika sınırına yakın El Carmen Frontera bölgesinde yaşları 17 ile 24 arasında değişen, biri kadın 5 kişinin, sokağa kurdukları büyük yılbaşı ağacını süslerken elektrik çarpması sonucu öldüğünü belirtti.

Cruz, gençlerden birinin ana güç kablolarına dokunmasıyla elektrik akımının metal çatkılı ağaca yayıldığı ve diğer gençlerin de elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.