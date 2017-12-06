Gönüllü İtfaiyeciler Sözcüsü Mario Cruz, Meksika sınırına yakın El Carmen Frontera bölgesinde yaşları 17 ile 24 arasında değişen, biri kadın 5 kişinin, sokağa kurdukları büyük yılbaşı ağacını süslerken elektrik çarpması sonucu öldüğünü belirtti.
Cruz, gençlerden birinin ana güç kablolarına dokunmasıyla elektrik akımının metal çatkılı ağaca yayıldığı ve diğer gençlerin de elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Yılbaşı ağacı süslerken elektrik akımına kapılıp öldüler
06.12.2017 - 09:19 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 09:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Guatemala'da yılbaşı ağacı süsleyen 5 kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Gönüllü İtfaiyeciler Sözcüsü Mario Cruz, Meksika sınırına yakın El Carmen Frontera bölgesinde yaşları 17 ile 24 arasında değişen, biri kadın 5 kişinin, sokağa kurdukları büyük yılbaşı ağacını süslerken elektrik çarpması sonucu öldüğünü belirtti.
Etiketler : Guatemala,yılbaşı ağacı,elektrik akımı,haberler,
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