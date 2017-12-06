Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore’nin başkenti Seul’de büyükelçilik binasını hizmete açtı. Yıldırım, açılışı “Ayla” filminin minik başrol oyuncusuyla birlikte yaptı. Başbakan Yıldırım, Ayla filmini Türkiye’de milyonlarca kişinin izlediğini ve hâlâ yoğun ilgi gördüğünü belirtti.Ziyareti boyunca ikili temaslarda bulunma fırsatı da yakalayan Başbakan Yıldırım, Seul’de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türk vatandaşlarına seslenen Yıldırım, bir vatandaşın Kore’de Türk okulu açılması talebi üzerine de, “Maarif Vakfının çalışması var. Bitince açılacak” ifadelerini kullandı.