Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma anlamına da gelen "ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını" Türkiye saati ile saat 21:00'de açıklayacak. ABD, Trump'ın kararıyla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tarihteki ilk ülke olacak.

BEYAZ SARAY: BÜYÜKELÇİLİĞİ TAŞIMA TALİMATI VERECEK

Beyaz Saray, ABD Başkan Donald Trump'ın bugün yapacağı konuşmada ülkesinin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacağını ve büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatı vereceğini bildirdi.

DÜNYA AYAĞA KALKTI

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlanması tepki çekti. Filistin'in İngiltere Büyükelçisi bu kararın iki devletli çözümün sonu olduğunu Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi durumunda şiddetin yeniden başlayabileceği ve Filistinlilerin sokağa çıkacağı uyarısını yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Trump'ı uyardı. İngiltere'den ise 'kaygılıyız' açıklaması geldi.

Hamas, Filistinlilere cuma gününü "öfke cuması" ilan ederek, "Kudüs'e destek" için toplanma çağrısında bulundu.

ERDOĞAN'DAN KUDÜS İLE İLGİLİ SERT AÇIKLAMA

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü görüşmelerimizin en önemli başlığını Kudüs'teki gelişmeler oluşturdu. Kudüs'ün tarihi statüsünün muhafazası konusunda Ürdün ile aynı hassasiyeti taşıyoruz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam aleminde infiale yol açacaktır. Kudüs tüm Müslümanların göz bebeğidir. Bu tarihi hakikati göz ardı eden her yaklaşımın sonu hüsrandır. Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Kudüs'ün BM kararlarıyla teyit edilmiş hukuki statüsünü değiştirecek her adımdan uzak durulmalıdır. Kişisel hevesler uğruna milyarlarca Müslüman'ın kaderi ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.