Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore ile komşusu Güney Kore ve müttefiki ABD arasında Pyonyang'ın balistik füze ve nükleer silah denemelerinin ardından başlayan kriz sürerken, Pekin uyarılara rağman bölgede askerî tatbikatlarını sürdüren Washington'a 'daha önce görülmemiş' şekilde cevap verdi.

ABD ve Güney Kore bölgede pazartesi günü geniş çaplı hava muharebesi tatbikatı 'Açıkgöz'ü gerçekleştirmişti.

South China Morning Post'un aktardığına göre aynı gün Çin bölgede hava tatbikatı gerçekleştirdi.

Çin Hava Kuvvetleri Sözcüsü, Kore Yarımadası yakınlarında, Doğu Çin Denizi ve Sarı Deniz üzerinde 'daha önce hiç üzerinde uçulmamış bölge ve rotalarda' tatbikat yaptıklarını aktardı.

Sözcü Shen Jinke hava tatbikatını casus uçakların yanı sıra savaş uçakları, erken uyarı ve kontrol uçakları katıldı. Ayrıca tatbikata karadan havaya füze birimleri de katıldı.

'WASHINGTON VE SEUL'E BİR UYARI'

Gazeteye konuşan Çinli askerî uzman Li Jie "Çin ordusunun bu açıklamasının zamanlaması aynı zamanda Wahington ve Seul'e Pyongyang'ı daha fazla provoke etmemeleri konusunda bir uyarı" değerlendirmesinde bulundu.