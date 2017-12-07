Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiliz vatandaşlarının ülkeye dönmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, kendi tercihinin teröristlerin imha edilmesi olduğunu söyledi. Daily Mail gazetesinde yayımlanan röportajında Williamson, Irak ve Suriye’de DEAŞ’a katılan İngiliz vatandaşı sayısının en az 800 olduğuna dikkati çekerek, bunun 130'unun çatışmalarda öldüğü bilgisini verdi. "Ne bu ülkeden ne de başka bir ülkeden hiçbir teröristin bu ülkeye geri dönmesine izin verilmelidir.” ifadesini kullanan Williamson, bu tehdidin "ortadan kaldırılması" için ne gerekiyorsa yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Williamson, DEAŞ’a katılan İngilizler için yurt dışında da "hiçbir güvenli bölge" olmayacağını belirterek, şunları kaydetti: "Suriye’de, Irak’ta ve diğer bölgelerde ne kadar ayrılır ve dağılırlarsa dağılsınlar, peşlerini bırakmayacağız. Çok basit, benim görüşüm ölü teröristin İngiltere’ye hiçbir zarar veremeyeceğidir."

Öldürülen İngiliz vatandaşı terör örgütü üyeleri arasında DEAŞ'ın infaz videolarında görülen "Cihatçı John" lakaplı militan Muhammed Emwazi de yer almıştı.

Williamson, adı cinsel taciz iddialarına karıştığı için istifa eden Michael Fallon'ın yerine geçen ay Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.

İngiliz iç istihbarat servisi MI5'in Başkanı Andrew Parker önceki ay yaptığı açıklamada, DEAŞ'a katılan İngilizlerin ülkeye döndüklerinde "risk değerlendirmesinden" geçirildiğini söylemişti.

MI5'in eş zamanlı operasyonlarında 3 binden fazla şüpheliyi araştırdığını anlatan Parker, kuruluşun operasyonlarında 20 bin kişiyi aşan terörle irtibatlı kişi havuzunu da dikkate aldığını vurgulamıştı. MI5'in bu operasyonlarını 4 bin kişilik kadrosuyla yürüttüğünü belirten Parker, buna karşın bütün terör saldırılarını engellemenin mümkün olmadığını dile getirmişti.