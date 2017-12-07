Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıması ve Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması dünyada büyük bir tepkiye neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın kararı ile ilgili endişelerini dile getirerek kararın barış anlaşması için umutları zayıflatacak ve uluslararası toplumu bölmekle tehdit edecek nitelikte olduğunu söyledi. Peskov, "Durum gerçekten karışık bir hale geldiği için diplomatik çözüm aramaya devam etmek zorundayız" dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın hareketinin uluslararası arenada, özellikle de Filistinliler arasında kabul görmediğine işaret etti.