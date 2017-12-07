ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıması ve Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması dünyada büyük bir tepkiye neden oldu. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Trump'ın kararı ile ilgili endişelerini dile getirerek kararın barış anlaşması için umutları zayıflatacak ve uluslararası toplumu bölmekle tehdit edecek nitelikte olduğunu söyledi. Peskov, "Durum gerçekten karışık bir hale geldiği için diplomatik çözüm aramaya devam etmek zorundayız" dedi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın hareketinin uluslararası arenada, özellikle de Filistinliler arasında kabul görmediğine işaret etti.
Kremlin'den Kudüs tepkisi
07.12.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kremlin'den yapılan açıklamada, ABD hükûmetinin Kudüs kararının bölgedeki durumu zorlaştıracağı ifade edildi.
Etiketler : Dmitri Peskov,kudüs,kremlin,rusya,trump,abd,
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