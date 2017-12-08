Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler ve hükümet güçleri arasında Hudeyde kentine bağlı Huhe ilçesindeki Ebu Musa el-Eşari Karargahı çevresinde şiddetli çatışmalar yaşandı.

Ölü ve yaralıların olduğu çatışmalar sonucu karargahın hükümet güçlerinin kontrolüne geçtiği belirtildi. Yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'in batı sahilinde Kızıldeniz kıyısındaki Ebu Musa el-Eşari Karargahı, Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere füze saldırıları düzenlediği nokta olması ve coğrafi konumu itibarıyla stratejik öneme sahip bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.