Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gittiği ve bir dizi görüşme gerçekleştirdiği Yunanistan seyahati İngiliz ve Amerikan basınında yer buldu. Görüşme için bazı yayın organları 'açık sözlü' derken bazıları 'gergin' yorumunda bulundu.

"SERT BİR SÖYLEM"



Guardian: "Erdoğan, Yunanistan ziyaretinin başlangıcında sert bir söylem benimsedi" başlıklı yazıda, 65 yıl sonra bir Türk cumhurbaşkanının Atina'ya yaptığı bu ilk resmi ziyaretin "hasmane bir şekilde" başladığını iddia etti.

"PAVLOPOULOS ŞOKA GİRDİ"



Gazete, Lozan Antlaşması ile ilgili; "Atina'ya adımını atmasından yalnızca bir saat sonra (Erdoğan), Yunan cumhurbaşkanına 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması'nda belirlenen dini özgürlüklerin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi." derken; Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos için Erdoğan'ın sözleri üzerine "açıkça şoka girdiğinin görüldüğünü" yazdı.

"SÖZ DÜELLOSU"



Pavlopulos'un Erdoğan'ı karşılarken Lozan konusundan bahsetmesi iki Cumhurbaşkanı arasında beklenmedik bir söz düellosu yaşattı. Erdoğan, Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini savunurken, Yunanistan ise antlaşmanın "müzakereye açık olmadığını" savunuyor.

Guardian ayrıca, Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Atina'da olağanüstü önlemler alındığını da geniş bir şekilde aktardı:

"Başkent genelinde 2 bin 800 polisin görev yaptığı, çatılara keskin nişancı ve komandoların yerleştirildiği ve koku uzmanı köpekler ile bomba imha ekiplerinin getirildiği, yakın tarihin en büyük güvenlik operasyonlarından biriyle Atina'da hayat neredeyse durma noktasına geldi. Ancak Türk lider, bir yandan bu hoş karşılama için ev sahiplerine teşekkür ederken, diğer yandan da söylemini sertleştirdi."

"ALIŞILMADIK DERECEDE AÇIK SÖZLÜ"



Independent, Erdoğan ile Pavlopoulos'un Lozan Antlaşması ile ilgili kameralar önündeki değerlendirmelerini "bir karşılama töreni için alışılmadık derecede açık sözlü bir diyalog" olarak gördü.

Independent, "İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan ve bir Türk cumhurbaşkanının 65 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret olan bu ziyaret, hızla iki NATO müttefiki arasında açık sözlü bir hınç alma partisine dönüştü." şeklinde verdi.

"DİPLOMATİK NEZAKET BİR KENARA BIRAKILDI"



The Daily Telegraph, "NATO'nun sorunlu müttefikleri olan ve etnik sınırlar arasında bölünen Kıbrıs'tan hava sahasına kadar bir dizi konuda uyuşmazlık yaşayan bu iki ülke, Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunan basınına iki ülke arasındaki sınırları belirleyen anlaşmanın gözden geçirilmesi gerektiği yönündeki sözlerinden dolayı diplomatik nezaketi de bir kenara bıraktı." yazdı.

"DİPLOMATİK SONUÇ ÇIKMAZ"



New York Times, Erdoğan'ın iki ülke arasındaki sınırı belirleyen uluslararası antlaşmanın güncellenmesi yönündeki sözleri nedeniyle bu ziyaretten diplomatik sonuç beklentisinin ortadan kalktığını iddia etti.

"ZİYARET İLİŞKİLERİN İYİLEŞMESİNE KATKI ETMEDİ"



NYT ayrıca, "Ziyaretin havası ve söz düelloları, geçen asrın önemli bir kısmını birbirine düşman olarak geçiren bu Akdenizli iki komşu arasındaki ilişkilerin iyileşmesine çok da katkı yapmadı." dedi.

"LOZAN KONUSU TANSİYONU YÜKSELTTİ"



Wall Street Journal, Erdoğan Yunanistan gezisinde tansiyonun yükseldiğine dikkat çekti ve bunda Erdoğan'ın Yunan hükümetini Batı Trakya'daki Müslüman azınlığın haklarını vermediği yönündeki eleştirisi ve Lozan Antlaşması'nın güncellenmesi talebinin etkili olduğunu vurguladı.