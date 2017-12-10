Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonra Müslüman ülkeler bu karara tepki göstermek için ayağa kalktı. Skandal kararı ve İsrail’in saldırgan tavrı bu ülkelerin basın kuruluşları tarafından manşetten duyuruldu. Ancak Suudi Arabistan’ın ülke basınını aksi yönde talimat verdiği ortaya çıktı.

Orta Doğu merkezli haber portalı Middle East Monitor, Arap basınına dayandırdığı haberde Suudi Arabistan yönetiminin ülkedeki medya kuruluşlarına Trump’ın Kudüs kararı hakkında çok fazla yayın yapmamaları konusunda uyarıda bulunduğunu duyurdu. Londra merkezi Arapça gazete El Arabi el Cadeed gazetesi, talimatın ülkede bulunan TV, radyo ve gazete yöneticilerine gönderildiğini ifade etti.

Habere göre, Suudi yetkililer televizyon kanallarına Trump’ın kararına ilişkin haberlere, haber programlarında çok fazla yer vermemesine ilişkin bildiri gönderdi. Suudi yetkililerin neden bu şekilde bir karar aldığı ise bilinmiyor. Suudi Arabistan elçilğinden yapılan yazılı açıklamada, “Ürdün’de yaşayan ve okuyan Suudi Arabistan vatandaşlarının güvenliği korumak adına protestolardan uzak durmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi. Bahreyn elçiliğinden de benzer açıklama yapılarak, “halka açık yerlerdeki protesto gösterilerinden uzak durulması” çağrısında bulunuldu.