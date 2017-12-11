Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Hartum'un yanı sıra el-Cuneyna, el-Faşir, en-Nuhud, el-Hasahisa, Kadarif, ed-Demazin ve Denkla kentlerinde gösteriler düzenlendi. Başkentteki Hartum Üniversitesinin önünde toplanan yüzlerce öğrenci, Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliğine yürüyerek, ABD'nin Kudüs ile ilgili kararını protesto eden mesajlarını buradaki yetkililere verdi.

Sudan hükümetine yakın Eş-Şuruk kanalının haberine göre, Cuneyna kentindeki gösteri sırasında konuşma yapan Batı Darfur Valisi Fadl el-Mevla el-Heva, Müslüman alimleri Kudüs ve insani adalet için harekete geçmeye çağırarak, "Zaman ne kadar uzarsa uzasın sonunda Mescid-i Aksa Müslümanların olacaktır. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ise hiçbir işe yaramayacaktır." dedi.

Faşir kentindeki göstericilere hitaben konuşan Kuzey Darfur Vali Yardımcısı Muhammed Berime ise, Kudüs kentinin Filistin'in ebedi başkenti olacağının altını çizdi.

Demazin kentinde yüzlerce öğrencinin katılımıyla düzenlenen gösteride konuşan Mavi Nil Valisi Huseyin Yasin de, Müslümanların tüm davalarını savunmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Mavi Nil vilayeti halkı, Kudüs'ü savunmak için canlarını ve mallarını vermeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Hasahisa vilayetinde düzenlenen yürüyüşe katılan kalabalık, Washington'un kararını tanımadıkları ve Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğu yönünde sloganlar attı.

Hasahisa Valisi Abdullah Hamed en-Nil, ABD'deki basının İsrail'in Kudüs'ü ele geçirmesi yönünde çalıştığına işaret ederek, "Filistinliler tarihin en büyük komplosuyla karşı karşıyadırlar." diye konuştu.

Beyaz Nil vilayetinde yapılan yürüyüşte konuşan Vali Yardımcısı Abdülkadir el-Hayr ise, Kudüs için Arap ve Müslümanların birleşmesi gerektiğini söyledi.