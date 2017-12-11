Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dernek tarafından yapılan ve Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan açıklamada, İsrail'i ziyaret eden ve aralarında din adamlarının da bulunduğu heyetin Bahreyn resmi makamlarını temsil etmediği, söz konusu ziyareti kendi inisiyatifi doğrultusunda gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin, hoşgörü ve ortak yaşam ilkesi doğrultusunda ve dünyanın farklı yerlerindeki Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin kutsal mekanlarını ziyaret amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Heyet içinde Bahreyn'de ikamet eden farklı dini kökenden yabancı uyruklu kişilerin olduğuna dikkat çekilen açıklamada, heyetin kaç kişiden oluştuğu ve İsrail vizesini nasıl aldıklarıyla ilgili bilgi verilmedi.

Söz konusu açıklamayla, Bahreynli heyetin İsrail'i ziyaret ettiği doğrulanmış oldu.

Dün, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife'nin talimatı doğrultusunda İsrail'e gelen resmi heyetin, ülkede çeşitli ziyaretlerde bulunduğu iddia edilmişti.

İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan Bahreyn, dünyanın en otoriter rejimlerden birine sahip ülke olarak biliniyor. Ülkede muhalefet, rejimin yoğun baskısı altında ezilirken yoksul Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinden gelen büyük bir göçmen işçi nüfusu, sömürü koşulları içinde hayatını kazanmaya çalışıyor.