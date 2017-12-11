Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararıyla tansiyonun yükseldiği bölgede Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için her zamankinden daha kararlı olduklarını vurguladı.

Krahenbühl, UNRWA'nın Kudüs'teki merkezinde basına yaptığı açıklamada, Trump'ın kararıyla Ortadoğu'da tansiyonun yeniden yükseldiğini ve gözlerin Kudüs'e çevrildiğini belirterek, "Filistinli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için her zamankinden daha kararlıyız. Kudüs, Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da Filistinli mültecilere verdiğimiz hizmet kesintiye uğramadan devam edecek." dedi.

Krahenbühl, Filistin mülteci kamplarındaki UNRWA'ya ait 711 okul 143 klinikte de herhangi bir aksama olmadan eğitim ve sağlık hizmetlerinin devam edeceğini ifade etti.

Filistinli mültecilerin yaklaşık 5,3 milyonunun UNRWA'ya kayıtlı olduğu biliniyor.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor.

İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.