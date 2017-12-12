Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlaşma kapsamında Husilerin hapishanelerinde tutulan 30 ordu mensubu ile hükümet güçlerinin elindeki 30 Husi’nin serbest bırakıldığı bildirildi. Yemen’de meşru yönetime darbe girişiminde bulunan Husilerle ordu arasında üç yıldır çatışma yaşanıyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Yemen hükûmetine destek verirken, taraflar arasında esir edilenlerin sayısı hakkında kesin veri bulunmuyor.