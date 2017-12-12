Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni başbakan ve hükûmet üyeleri, yemin ederek görevlerine başladı. Beata Szydlo'nun başbakan yardımcılığı görevini üstlendiği yeni hükûmette herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Morawiecki, başbakanlığın yanı sıra Kalkınma ve Maliye Bakanlığı görevini de sürdürecek.

Morawiecki’nin başbakanlığındaki hükûmetin parlamentodan güvenoyu alması gerekiyor. Oylamanın çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Polonya Hükûmet Sözcüsü Beata Mazurek, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Szydlo'nun Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Yönetim Kurulu toplantısında sunduğu istifasının kabul edildiğini, parti yönetim kurulunun Mateusz Morawiecki'yi başbakan adayı olarak gösterdiğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Duda, 8 Aralık'ta Başbakan Yardımcısı, Kalkınma ve Maliye Bakanı Mateusz Morawiecki'yi hükûmeti kurmakla görevlendirmişti.