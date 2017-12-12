Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamdallah, Ramallah'ta haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, "Filistin, halkı, hükûmeti ve liderleri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyan kararını reddediyor. Bu zalim karar, uluslararası meşruiyeti ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmektir. Halkımıza saldırıdır." diye konuştu.

Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu vurgulayan Hamdallah, "Kudüs'ün Arap kimliğinden, Müslümanlar ve Hristiyanlar için kutsal mekânlarından taviz vermeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa'nın ve Kıyamet Kilisesi'nin anahtarlarını teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamdallah, BM'yi sorumluklarını yerine getirmeye ve Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki işgale son vermesi için İsrail'i zorlamaya davet etti.

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na da Kudüs'ü savunmak için sorumluluk üstlenme çağrısı yapan Hamdallah, dünya ülkelerinin Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımasını istedi.