Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir motosikletin hedef alındığı hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğunu aktardı. Kudra, Filistinlilerin cenazelerinin Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne getirildiğini kaydetti.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı, 2 kişi şehit oldu
12.12.2017 - 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail Gazze'ye, hava kuvvetlerine bağlı uçaklar ile saldırı düzenledi, en az iki şehit oldu.
Etiketler : israil,gazze,hava saldırısı,filistin,
526852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/526852.aspx
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