Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir motosikletin hedef alındığı hava saldırısında 2 Filistinlinin şehit olduğunu aktardı. Kudra, Filistinlilerin cenazelerinin Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne getirildiğini kaydetti.