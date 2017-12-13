Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksi şoförü İsmail Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Şükürler olsun yıllar sonra bir kez daha Kerkük'ten Musul'a yolcu almaya başladık. Memleketimizin en büyük şehirlerinden biri olan Musul'a ve halkına hizmet etmek bizim için bir onurdur.'' ifadelerini kullandı.

Kerkük'ten direkt Musul'a gitmenin kendileri için bir zamanlar neredeyse hayal olduğunu belirten taksi şoförü Yıldırım Necat ise ''Kerkük'te güvenlik durumunun iyiye gitmesiyle birlikte artık gece gündüz yolcu var. Kerkük otogarı gece gündüz yolcularla dolu.'' şeklinde konuştu.

Son yıllardaki şiddet ve terör olaylarından oto yollarının büyük zarar gördüğünü ve araç kullanımında zorluk çektiklerini dile getiren Sadun Behcet de ''Kerkük-Musul yolu oldukça güvenli ancak asfaltlanması gerekiyor. Devletten tek talebimiz bu yolların yeniden onarılması ve trafik levhaları koymalarıdır.'' dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.