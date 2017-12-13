Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paraguay Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (Senad) yetkililerinden yapılan açıklamada, "Marcelo Piloto" olarak bilinen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan Marcelo Fernando Pinheiro Veiga'nın, Brezilya Federal Polisi ve Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) ortak çalışması sonucu yakalandığı belirtildi. Rio de Janeiro Eyaleti İstihbarat Sekreteri Fabio Galvao, yerel basına yaptığı açıklamada, Veiga'nın Paraguay'da tutuklandığını belirterek, "INTERPOL'ün kırmızı bültenine girmesi için işlemleri hızlandıracağız ve sonrasında onu Brezilya'ya geri getireceğiz." dedi.

Galvao, "Yaklaşık beş yıl önce Paraguay'a geldi ve o zamandan beri burada bir iletişim ağı kurdu. Oradan bir parçası olduğu suç örgütlerinin egemen olduğu Rio de Janeiro'daki gecekondu mahallerine silah, mühimmat ve uyuşturucu gönderdi." ifadelerini kullandı.

Cinayet, kaçakçılık, soygun ve insan kaçakçılığı suçlarını içeren geniş sabıka kaydı bulunan Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, Rio de Janeiro şehrindeki bir suç örgütünün ve uyuşturucu kaçakçılığının lideriydi. 1998'de tutuklanan Veiga, 2007'de 6 günlük izinle çıktığı cezaevine bir daha geri dönmemişti.

Paraguay'a kaçmadan önce araba ve kamyon soygunları yapan bir çetenin başında olduğu düşünülen Veiga, 2011 yılında Brezilya Federal Polisi tarafından öldürülen suç örgütü lideri Marcelinho Niteroi'nin uyuşturucu ticaret ağını devralmıştı.