Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husilere ait SABA haber ajansının haberine göre, örgütün sözde Enformasyon Bakanı Ahmed Hamid, "Yüksek Siyasi Konseyi" sözde Başkanı Salih es-Samed'in talimatıyla 10 günden fazladır başkent Sana'daki "Yemen el-Yevm" televizyon kanalı binasında abluka altında tutulan kanal çalışanları ile gazetecileri serbest bıraktı.

Söz konusu konseyin, Husiler ile Salih'in partisi Genel Halk Kongresi üyelerinden oluştuğu ifade ediliyor.

Serbest bırakılanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden yeni "içişleri bakanı" ataması

Öte yandan Husilerin, Salih'in ölümünün ardından kendisinden haber alınamayan sözde içişleri bakanının yerine yeni bir isim tayin ettiği belirtildi.

SABA (Husilere ait) haber ajansının haberinde, "Tuğgeneral Abdulhakim el-Maveri yeni içişleri bakanı olarak atandı ve rütbesi tümgeneralliğe yükseltildi." ifadesi kullanıldı.

Salih'e yakınlığıyla bilinen sözde eski İçişleri Bakanı Tümgeneral Muhammed bin Abdullah el-Kavsi'den Sana'da Husiler ile Salih yanlıları arasında patlak veren çatışmalardan bu yana haber alınamadığı kaydedilmişti.