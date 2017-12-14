Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanıma kararı alınmasının ardından ilk kez konuşan Netanyahu, bu karara göndermede bulunarak, "Bu açıklamalar bizi etkileyemedi. Sonuçta gerçek kazanacak ve birçok ülke Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyıp büyükelçiliklerini bu şehre taşıyacak." dedi.

İsrail istihbarat örgütü Mossad elemanları onuruna Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen etkinlikte konuşan Netanyahu, Kudüs'ün "İsrail'in başkenti olduğunu ve kendilerinin bu kutsal şehirde tüm inançlara ibadet özgürlüğü sunduklarını" ileri sürdü.

Netanyahu, "Filistinliler bu gerçeği kabul ederek aşırıcılık yerine barış için çalışsa iyi eder." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde Doğu Kudüs, Filistin'in başkenti ilan edilmişti. Ayrıca BM'ye sorumluluklarını üstlenmesi, Kudüs'ün yasal statüsünü teyit etmesi ve Filistin topraklarındaki İsrail işgaline son vermesi çağrısı yapılmıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor.

Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmezken ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.