Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) heyetinin kısa süre önce incelediği ancak tahliye edilemeyen bir bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.

28 Kasım'da Birleşmiş Milletler kafilesi içindeki UNICEF ekibi, Doğu Guta'ya girmiş, Hüseyin Makdeh isimli 9 aylık bebeği incelemiş ve acil tahliye listesine koymuştu.

Ancak sonra bebeğin tahliyesi için adım atılmamıştı.

Doğu Guta'daki Merc bölgesi tıbbi merkez müdürü Doktor Enes Ebu Yasir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Makdeh sadece 4 kilogram ağırlığındaydı ve aşırı yetersiz beslenme sorunu yaşıyordu. Ayrıca Makdeh doğuştan çene deformasyon sorunu yaşıyordu. Anne sütü emmekte zorlanıyordu." dedi.

40'ı kritik durumda 300 çocuk

Doktor Ebu Yasir, Merc bölgesinde bin çocuğu kapsayan bir araştırma yaptıklarını ve 300'ünün yetersiz beslenme sorunu yaşadığını, bunlardan 40'ının kritik durumda olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Doğu Guta'da 500 kişiden fazlasının acil tahliyeye muhtaç olduğunu vurgulayan doktor, şöyle devam etti:

"Merkeze yetersiz beslenme sorunu sebebiyle gelen çocukların sayıları zaman ilerledikçe artıyor. Eğer durum bu şekilde sürerse asrın en büyük sağlık ve açlık krizi yaşanacak."