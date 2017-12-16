Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Hartum'un batısındaki Ummu Derman'da düzenlenen bir programda konuşan Mehdi, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararından dolayı terör ve aşırıcılığın büyümesi tehlikesine karşı uyarı yaptı.

Mehdi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği Kudüs kararıyla mücadele için Türkiye, İran ve Arap ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması imzalanmasını ve bölgede Sünniler ile Şiiler arasında mutabakata varılmasını önerdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde "Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin başkenti" olarak ilan edilmesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Mehdi, Arap ülkelerini de Trump'la yapılan tüm anlaşmaları iptal etmeye çağırdı.

Filistin halkı için destek fonu oluşturarak Filistin'de birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Sudanlı muhalif lider, "Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere hayatın imkanlarını sunmazsak, onları hayal kırıklığına uğratmış olacağız." ifadesini kullandı.