Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kongrenin iki ayrı kanadındaki Cumhuriyetçi üyeler, üzerinde anlaşmaya vardıkları ortak vergi tasarısını açıkladı. İki haftalık uzlaşma sürecinin ardından ortaya çıkan tasarı, Kurumlar Vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörüyor. Amerikalı şirketlerin sabırsızlıkla beklediği indirimli vergi oranı, daha önce onaylanan iki tasarıda ise yüzde 20 seviyesindeydi. Vergi uzmanları, söz konusu oranın ortak vergi tasarısında yüzde 21'e yükseltilmesinin, önceki yasa tekliflerindeki zamanlama farklılığını gidermek amacıyla yapıldığını belirtiyor. Senatodan birkaç hafta önce geçen vergi tasarısı, Kurumlar Vergisinin yüzde 35'ten 20'ye 2019'dan itibaren indirilmesini içeriyordu. Temsilciler Meclisinde onaylanan tasarı ise söz konusu indirimin 2018'de başlamasını öngörüyordu.

Bireysel Gelir Vergisi 7 dilimde kaldı

Cumhuriyetçilerin uzlaşı tasarısı, bireysel vergi oranlarına yönelik değişikleri de kapsıyor. Tasarı yasalaşırsa, bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22, yüzde 24, yüzde 32, yüzde 35 ve yüzde 37 olmak üzere 7 dilimde uygulanacak. Ortak vergi tasarısının, bu bakımdan ABD Senatosundan geçen tasarıya daha yakın olması dikkati çekti. Cumhuriyetçi senatörlerin tasarısı, bireysel Gelir Vergisi oranlarının yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22,5, yüzde 25, yüzde 32,5, yüzde 35 ve yüzde 38,5'e revize edilmesini kapsıyordu. ABD Temsilciler Meclisinde onaylanan yasa teklifi ise söz konusu oranların, yüzde 12, 25, 35 ve 39,6 olmak üzere 4 dilime indirilmesini içeriyordu.

Ülkedeki mevcut bireysel Gelir Vergisi oranları ise yine farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, 15, 25, 28, 33, 35 ve yüzde 39,6 seviyesinde bulunuyor.

Zorunlu sağlık sigortasının iptali ortak tasarıda

Cumhuriyetçilerin son iki haftadır müzakere ettiği ortak tasarı, eski Başkan Barack Obama tarafından zorunlu hale getirilen sağlık sigortasının 2019 itibarıyla yeniden isteğe bağlı olmasını teklif ediyor. Söz konusu madde, ABD Senatosundan geçen tasarıda da bulunuyordu.

Kongre Bütçe Ofisi, Senatodan geçen vergi tasarısına yönelik analiz raporunda, zorunlu sağlık sigortasının kaldırılmasının poliçe maliyetlerini mevcut sisteme kıyasla yüzde 10 artıracağı uyarısında bulunmuştu. Raporda, ülkedeki sigortasız kişi sayısının 2019 itibarıyla 4 milyon ve 2027 itibarıyla 13 milyon artacağı tahminine de yer verilmişti.

Ortak tasarıda, şu anda bin dolar olan çocuk bakımı kredisinin 2 bin dolara çıkarılması öne çıkan bir başka değişiklik oldu. Bu rakam, daha önceki iki tasarıda bin 600 dolar seviyesindeydi. Cumhuriyetçilerin söz konusu değişikliği, Florida Senatörü Marco Rubio'yu tasarıya destek vermeye ikna etmek için yaptığı belirtiliyor.

Oylamalar haftaya yapılacak

Cumhuriyetçi liderler, Kongreden geçirmek için yeterli oya sahip olduklarını iddia ettikleri ortak vergi tasarını haftaya oylamaya sunacaklarını duyurdu. İlk oylamanın salı günü ABD Temsilciler Meclisinde yapılması bekleniyor.

Tasarı hem Temsilciler Meclisinden hem de Senatodan geçerse ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla yasalaşacak.

Ülkenin vergi sisteminde son 30 yılın en büyük değişiklikleri öngören tasarının hayata geçmesinin, yasama süreci bakımından zor bir yıl geçiren Trump yönetiminin en büyük başarısı olacağı ifade ediliyor.