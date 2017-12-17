Ordu sözcüsü Ojo Adelegan yaptığı açıklamada, deniz korsanları tarafından kaçırılan 4 Çinlinin operasyonla kurtarıldığını bildirdi. Adelegan, korsanlardan birinin yakalandığını ifade etti. Çinliler, dün Lagos'tan Ondo eyaletine seyahat ederken kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçıranlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.
Nijerya'da korsanların kaçırdığı 4 Çinli kurtarıldı
17.12.2017 - 01:12 | Son Güncelleme: 17.12.2017 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nijerya'da deniz korsanları tarafından dün kaçırılan 4 Çinli, düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Etiketler : nijerya,korsan,
528155 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/528155.aspx
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