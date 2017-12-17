Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu sözcüsü Ojo Adelegan yaptığı açıklamada, deniz korsanları tarafından kaçırılan 4 Çinlinin operasyonla kurtarıldığını bildirdi. Adelegan, korsanlardan birinin yakalandığını ifade etti. Çinliler, dün Lagos'tan Ondo eyaletine seyahat ederken kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı. Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçıranlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.