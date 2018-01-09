Kuzey Yarımküre'nin büyük bölümü ölümcül soğuklarla donarken, Güney Yarımküre'de ise tarihi sıcaklıklar benzeri görülmemiş sonuçlara yol açtı.
Termometrelerin 47 dereceyi gösterdiği Avustralya Sydney'de, yüzlerce yarasa aşırı sıcaklar nedeniyle öldü.
Yerel medya kuruluşu Camden Advertiser'ın yayınladığı fotoğraf, dünyada büyük yankı buldu. Fotoğrafta, aşırı sıcakla haşlanıp telef olan 500 yarasa görülüyor.
Yarasaları koruma birimi Flying Fox Campbelltown Müdürü Kate Ryan, "Beyinleri sıcaktan etkileniyor. Aşırı sıcaklarda çöl ortasında gölgesiz kalmış gibi oluyorlar" diyerek ölümlere açıklık getirdi.
Sıcak yüzünden yaşadıkları ağaçlara yapışan yüzlerce yarasanın ölürken, yetkililerin su ulaştırdığı 100 kadar hayvan ise kurtarıldı.
Hafta sonu son 79 yılın en sıcak gününü yaşayan Sydney’de termometreler 47,3 dereceyi bulmuştu. Kentte 1939'da 47,8 derece ile hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaşmıştı.