Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meclisteki 68 vekille Ulusal Uzlaşı Hükûmeti'nin en büyük partisi Nahda Hareketi Partisi, ülkede devam eden hayat pahalılığı gösterilerine dair yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, isim verilmeksizin bazı partiler, "kanlı kışkırtıcı siyasi söylem ve Tunusluları bölen açıklamalar" yapmakla suçlandı.

Nahda'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı taraflardan gelen kışkırtıcı söylemler, Tunusluları birleştirmek yerine bölüyor, diyalog yerine şiddete, uzlaşı yerine kutuplaşma ve çatışmaya itiyor. Vandallık ve şiddet eylemlerini masumlaştırma çabasındaki siyasi kılıfın oluşturduğu tehlikeye dikkat edilmeli. Barışçıl ve medeni protesto girişimleriyle ilgisiz bir biçimde, erkenden başladıkları seçim hesaplarıyla, bu yaptıkları, insan hayatına ve insanların mülklerine saldırı imkanını sağlıyor."

Nahda Hareketi'nden "uzlaşı ve diyalog" çağrısı

Yetkililere, "denetim ve yaptırımları sıklaştırarak kaçakçılık ve kara borsa girişimlerine yönelik daha sıkı tedbirler alması" tavsiyesinde bulunan Nahda Hareketi, vatandaşları da "mantık çerçevesinde, sükunet içinde ulusal çıkarlara öncelik vermeye, istikrarsızlaştırma ve kaos tehditlerinin ajandasına sürüklenmemeye çağırdı.

Açıklamada, ayrıca hükûmete vatandaşların meşru taleplerine, uzlaşı ve diyalog temelinde, siyasiler ve STK'ların katılımıyla çözüm arama çağrısında bulunuldu.

Ülkede, sol partilerin ittifakı ve muhalefette yer alan Halkçı Cephe'nin sözcüsü Hamam Hamami, hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleşen protestoları partisinin "meşru bulduğunu ve desteklediğini" söylemişti. Hamami, protestolarda yaşanan birtakım olumsuz olayın ise ulusal uzlaşı hükûmetinin yol açtığı "kırgınlıklar ve acı" nedeniyle gerçekleştiğini savunmuştu.

Tunus polisi, dün gece ülkenin bazı bölgelerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Ülkenin farklı noktalarında yol kapatma, lastik yakma ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, protestolar sırasında kamu malına zarar veren ve yağma girişiminde bulunan 200'ün üzerinde kişiyi gözaltına aldığını açıklamıştı .

Gösterilerde bir kişi öldü

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, önceki gün güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekmişti.