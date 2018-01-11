Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimine bağlı güçler son iki günde Duma ve Haresta ilçeleri ile Ayn Terma, Beyt Sava, Sakba, Arbin, Merc, Medyere ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve topçu saldırıları yaptı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Doğu Guta gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan ilçe ve beldelere bugün de devam eden bombardımanlarda Medyere ve Arbine beldelerinde birer sivil hayatını kaybetti.

Son 2 günde 40 sivil öldü

Sivil Savunma ekipleri, rejim güçlerinin Hammuriye beldesine dünkü hava saldırısında ölen sivil sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Rejimin dünkü hava saldırılarında ayrıca Sakbe'de 3, Haresta, Arbin ve Medyere'de birer sivil hayatını kaybederken, Duma ilçesine düzenlenen topçu saldırılarında ise 7 sivil ölmüştü.

Böylelikle dünkü saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 38'e yükseldi ve son iki günde rejimin topçu ve hava saldırılarında ölen sivil sayısı ise 40 oldu.

2017'de düzenlenen saldırılarda bin 337 sivil öldürüldü

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bilgiye göre, son 13 günde 161 sivil Esad rejimi ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybetti.

Öte yandan Sivil Savunma ekipleri, Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si Sivil Savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı. İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

"İnsan hakları hukuku ihlal edildi"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Doğu Guta'da, 31 Aralık 2017'den beri 21'i kadın 30'u çocuk olmak üzere en az 85 sivil öldürüldü, 183 sivil ise yaralandı. En az 2 sağlık merkezi hava saldırısının hedefi oldu, biri artık faaliyet gösteremiyor ve bir sağlık çalışanı da öldürüldü." bilgisini verdi.

Hüseyin, açıklamasında "Doğu Guta'ya rejim ve müttefiklerinin son günlerde havadan ve karadan düzenledikleri saldırılar sonucunda sivil can kayıplarının artmasını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Doğu Guta'da durumu ağır yaralıların tahliyesinde de başarısız olunduğunun altını çizen Hüseyin, insan hakları hukukunun ihlal edildiğini vurguladı.