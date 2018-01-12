Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bassma Kodmani, "ABD, siyasi sürece dahil olmazsa dengeli bir çözüm mümkün değil. Bütün süreci Rusya'ya bırakmak dengeli bir yaklaşım getirmeyecek ve ılımlı muhalifleri sürecin dışında bırakacak. Cenevre'de dengelerin sağlanması için ABD'nin siyasi sürece dahil olmasına gerçekten ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Trump yönetiminin Suriye'deki krize siyasi çözüm bulma girişimlerine çok az ilgi gösterip daha çok DEAŞ ile mücadeleye odaklanmasını değerlendiren Kodmani, ABD'nin diplomatik çözüm girişimlerine yeniden dahil olması gerektiğini söyledi.

Kodmani, "ABD, siyasi sürece dahil olmazsa dengeli bir çözüm mümkün değil. Bütün süreci Rusya'ya bırakmak dengeli bir yaklaşım getirmeyecek ve ılımlı muhalifleri sürecin dışında bırakacak. Cenevre'de dengelerin sağlanması için ABD'nin siyasi sürece dahil olmasına gerçekten ihtiyaç duyuyoruz." diye konuştu.

"İran'ın Suriye'deki etkinliği artıyor"

ABD'nin sahada bütün süreci Rusya'ya bırakmasının İran'ın Suriye'deki etkisini artırdığına dikkati çeken Kodmani, Rusya'nın sahada tamamen İran destekli milislere bağımlı olduğunu söyledi.

Rusya'nın Suriye'ye çok fazla kara gücü konuşlandıramadığını belirten Kodmani, Rusya'nın sahada askeri kazanım sağlamak için İranlı milisler kullandığını ve bunun da İran'ın "elini güçlendirdiğini" ifade etti.

"İdlib'de yeni bir felaketin başlangıcına şahit oluyoruz"

Kodmani İdlib'de yaşanan çatışmalara ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"ABD terörü gerçekten bitirmek istiyorsa, ki son dört yıldır bunu duyuyoruz, İdlib bölgesi için bir plan yapmalı. İdlib'de yeni bir feleketin başlangıcına şahit oluyoruz. Bu sefer Halep'ten çok daha kötü bir durumla karşılaşacağız ve çok daha uzun sürecek. Rusya, El-Kaide ile mücadele etmek için İranlı milisleri öne sürecek, bu milisler mıknatıs gibi bölgeye daha fazla terör çekecek. Bu döngü hiç bitmeyecek ve yeni bir insani kriz yaşanacak."

Halep'in düşmesini Obama yönetiminin çaresizse izlediğini söyleyen Kodmani, İdlib'de yaşanacak bir insani kriz karşısında ABD'nin yine aynı konuma düşeceği uyarısında bulundu.