Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin orta kuşak bölgesinde bulunan Benue ve Nasarawa eyaletlerinde otlak sıkıntısı dolayısıyla yaşanan çatışmalarda ölü sayısı 100'ü aşarken hükûmet, çatışmaları önlemek için önlemler alarak olayların siyasete alet edilmemesi çağrısında bulundu.

Nijerya Acil Durum Ajansından (NEMA) Emmanuel Shior, yaptığı açıklamada, Benue eyaletine bağlı Guma ve Logo bölgelerinde devam eden çatışmalarda 80 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Shior, Guma ve Logo bölgelerinde yaklaşık 80 bin kişinin yerinden edildiğini ifade ederek, binlerce kişinin bölgede bulunan 4 kampa sığındığını bildirdi.

NEMA'nın yayınladığı rapora göre, ülkenin Nasarawa eyaletine bağlı Awe, Keana ve Doma köylerinde çobanlarla çiftçilerin arasında çıkan şiddet olaylarında ölü sayısı 25'e çıkarken 12 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylarda onlarca ev de ateşe verildi.

"Etnik ve dini çatışmaya izin vermemeliyiz"

Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, olayları bahane ederek ülkede etnik ve dini çatışmaların körüklenmek istediği uyarısında bulundu.

Osinbajo, Benue ve Nasarawa eyaletlerinde yaşanan çatışmalarla ilgili "Bir kişinin cezasını tüm kabileye ya da dine yıkmak istiyorlar. Etnik ve dini çatışmaya izin vermemeliyiz. Bu çatışmaların ölümcül ve tehlikeli olduğunu bilmeliyiz ve bu olaylardan kendimize siyasi malzeme çıkarmamalıyız. Bu trajedinin siyasileşmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hükûmetten otlak önlemi

Nijerya hükûmeti, ülkenin farklı bölgelerinde yaşanan çoban ve çiftçi çatışmalarını önlemek için sürüler için açık otlak alanları kurmayı planlıyor.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, göçebe Fulani sığır çobanları için otlak alanları belirlenecek ve bu alanların dışında bulunan çiftliklere girmeleri önlenecek.

Nijerya'nın 16 eyaletinde yapılması planlanan proje Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin talimatıyla yürürlüğe girdi.

Proje kapsamında çobanlara sınırlı otlak alanları tahsis edilmesinin yanında barınak, yiyecek, su ve eğitim destekleri de verilecek.

Göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda onlarca insan hayatını kaybediyor. Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mamlilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.