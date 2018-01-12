Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konseyin Başkanı Muhammed Fayık, son dönemde askeri mahkemelerde yargılanan çok sayıda sivilin peş peşe idam cezasına çarptırılması nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Konseyin 'idam cezalarının azaltılması, bu cezanın sivil mahkemelerce ve sadece ağır suç işleyenlere verilmesi' şeklindeki tavrını daha önce pek çok vesileyle ifade ettiklerini" vurguladı.

Fayık, askeri mahkemeye sevkin anayasanın 204. maddesiyle tutarlı olması gerektiğini ifade etti.

Mısır anayasasının 204. maddesi, sivillerin, ancak askeri mahkemelerin yargı yetkisine giren bir suç işlemeleri halinde bu mahkemelerde yargılanmasını öngörüyor.

Yargı kaynaklarına göre, Mısır'da son olarak 26 Aralık 2017'de 15, 2 Ocak'ta da 4 sivil idam edilmişti. Son idamlarla birlikte Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi iş başına geldikten sonra idam edilenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Ülkede haklarında nihai hüküm bulunan yaklaşık 30 idam mahkumu dışında ilk derece mahkemelerinin verdiği idam cezalarının sayısı hakkında resmi veri bulunmuyor. Ancak insan hakları örgütleri, ülkede idam cezasına çarptırılan yüzlerce kişi olduğunu belirtiyor.