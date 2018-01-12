Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran'daki cuma hutbesi öncesinde yaptığı konuşmada, İran'da 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestolara değinen Hüseyni, "Meclis, hükûmet ve tüm kurumlarımızla bundan böyle daha uyanık davranmalı ve halkın rızasını yapacağımız faaliyetlerin merkezine yerleştirmeliyiz." dedi.

Hüseyni, halkın itirazlarının dikkate alınması ve göstericiler tarafından dile getirilen sorunların çözümü için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekonomik konularda da halkın taleplerini yerine getirmek için hükûmet ve meclisin birlikte çalışmasının önemine işaret eden Hüseyni, "Gösterilerin başlamasıyla fırsatçı düşmanlar da sahaya indi. Halkın hoşnutsuzluğuna yol açan yetkililer, aslında bu düşmanların ekmeğine yağ sürenlerdir." diye konuştu.

Ekonominin gelişmesi ve iş imkânları oluşturulmasına yönelik çabaların gelecek yılın bütçesinde yapılacak düzenlemeyle başlaması gerektiğini vurgulayan Hüseyni, "Kamuoyunun rızası, iş imkânlarının çoğalması ve enflasyonun düşürülmesine yol açacak bir bütçe üzerinde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hüseyni, halkın itiraz etme hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.