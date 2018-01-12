Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği'nin Kudüs ve Ramallah'taki ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "AB ve ülkelerinin Kudüs ile Ramallah'taki misyonları, özellikle de gözaltına alma, tutuklama ve yargıya başvurma sırasında çocuk haklarının gözetilmesi ve saygı gösterilmesinin önemini yeniden hatırlatmaktadır." denildi.

İsrail yönetimine Filistinlilerin düzenledikleri gösterilere orantılı şekilde karşılık verme ve çocukları da kapsayan ölümlü müdahalelere ilişkin soruşturma açma çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuk hakları bir insan hakkıdır. İsrail yönetimini, İsrail'in askeri yasalarına tâbi olan işgal altındaki Filistin topraklarını ilgilendiren konulardan sorumlu işgal gücü olarak, bu esaslara göre hareket etmeye davet ediyoruz. Çocukların, resmî bir suçlamada bulunulmaksızın idari olarak tutuklanmaları, özellikle endişe vericidir."

İsrail'in Filistinli çocuklara yönelik ihlalleri

Filistin makamlarının resmî verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.