Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin basına kapalı görüşmede, "Irak'taki Hristiyanların durumu, terör olayları nedeniyle evlerinden olan iç göçmenlerin dönmesi konusu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları" ele aldıkları belirtildi. Açıklamada Papa Franciscus'un, Barzani'ye terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden tüm iç göçmenler ve özellikle Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi. IKBY'deki "birlikte yaşam" konusuna değinen Papa'nın, tüm sorunların diyalog, barış ve karşılıklı anlayış içerisinde çözülmesini temenni ettiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca, Başbakan Barzani'nin Papa'dan, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünde rol oynaması talebinde bulunduğu ifade edildi.