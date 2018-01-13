Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sayda kentindeki Eshmun Tapınağı'ndan çalınan ve ABD'de ortaya çıkan tarihi eserler, geniş güvenlik önlemleri altında 3 sandıkta Uluslararası Lübnan Havaalanı'na taşındı.

Geri alınan tarihi eserler, 2 milyon dolar değerindeki "boğa başı" olarak bilinen mermer parçası, 8 milyon dolar değerindeki kafası ve ayakları olmayan, sağ elinde küçük bir hayvan taşıyan "yarım vücut" bir mermer parçası ile ABD'li yetkililerin geçen yıl sonunda New York'ta yaşayan bir Lübnanlının evinde el koyduğu 300 bin dolarlık heykelden oluşuyor.

Söz konusu tarihi eserlerin 2 Şubat'ta Beyrut Ulusal Müzesi'nde sergileneceği ifade edildi.