Kanada tarihinde ilk kez bir Türk, Kanada toplumuna üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Kanada Şeref Madalyası (Order of Canada)" ile ödüllendirildi.

'Kuzeydeki son Osmanlı': Dr. Fuad Şahin

Kanada’nın Niagara-On-The-Lake kasabasından yaşayan Kanada vatandaşı 95 yaşındaki Türk Dr. Fuad Şahin, ülkedeki Müslüman ve Türk toplumuna yaptığı katkılardan dolayı Kanada Şeref Madalyası ödülüne layık görüldü.

AA muhabirine konuşan Fuad Şahin, 1958 yılında geldiği Kanada’da 60 yıldır bir şeyler yapmak için çabaladığını, bunun da Kanada makamlarınca takdir edilmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Kraliçe II. Elizabeth’i temsilen görev yapan Kanada Genel Valisi Julie Payette’nin ofisinden arandığını anlatan Şahin, "Bugüne kadar yaptıklarımdan bahsederek bana bu ödülü vermek istediklerini söylediler. Bunun için 24 Ocak’ta Ottawa’da yapılacak törene davet ettiler." dedi.

"Evde cuma ve bayram namazları kılardık"

Şahin, Kanada’ya geldikleri ilk günlerden itibaren dinlerini yaşamaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Niagara’da yaşamaya başladığımızda sadece bir Müslüman aile vardı. Bizim ev geniş olduğu için Cuma ve bayram namazlarını burada kılardık. Bayram sabahları Niagara Nehri kıyısına eşim ve çocuklarla sofralar kurar, gelen Müslümanlarla bayram ederdik. Sonra Müslümanlar gelmeye başladı. Biz de Niagara’da bir cami açtık."

İlerleyen yıllarda ülke genelindeki Müslümanların dernek ve vakıflar kurarak organize olmalarını sağladığını, bir araya getirerek yaşadıkları her kentte birer cami açmalarına ön ayak olduğunu anlatan Dr. Fuad Şahin, "Ardından 33 sene önce Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı’nı kurdum. Bu vakıf bugün de hala hizmetlerine devam etmektedir." dedi.

"En iyi olmamız lazım"

Şahin, her toplumun iyi insana ihtiyacı olduğunu anlatarak, gençlere şöyle seslendi: "İyi Müslüman demek, iyi insan demektir. Çocuklara her zaman ‘Nasılsınız?’ diye sorduğumda ‘İyiyiz’ derler. Ben de onlara, ‘İyi yetmez, daha iyi, en iyi olmamız lazım’ derim. Bugüne kadarki her sohbetimde, vaazımda ve hutbelerimde bundan bahsettim."

Dr. Şahin, daha önce de aralarında Ontario Eyalet Şeref Madalyası'nın da bulduğu birçok ödüle layık görülmüştü.

Kanada Şeref Madalyası, Dr. Fuad Şahin’e 24 Ocak 2018'de Ottawa’daki Kanada Genel Valiliği konutunda düzenlenecek törenle verilecek.

Genel Valilik bünyesindeki bir seçici kurul tarafından verilen ödül, zamanın Başbakanı Lester B. Pearson’ın teklifinin Kraliçe II. Elzabeth tarafından onaylanması üzerine 17 Nisan 1967 yılında ihdas edildi. Kanada Şeref Madalyası, 1 Temmuz 1967'den itibaren sahiplerini bulmaya başladı. Ödül, her yıl belirli aralıklarla kendi alanlarında etkin hizmetlerde bulunanlara veriliyor.

Fuad Şahin

Osmanlı İmparatorluğu'nun Cezayir’deki subaylarından Mehmet Salih’in oğlu Dr. Fuad Şahin, Kanada'daki Niagara Nehri’nin hemen kıyısında bulunan Niagara-On-The-Lake kasabasında yaşıyor.

Kanada Türk toplumunca "Kuzeydeki son Osmanlı" olarak adlandırılan 95 yaşındaki Şahin, Trablusgarp’ta 1922'de dünyaya geldi ve 1958'de göçtüğü Kanada’da birçok cami, dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük ederek Türk ve Müslüman toplumunun sevgisini kazandı.