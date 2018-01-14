Leipzig Üniversitesi Havyan Hijyeni ve Veteriner Bilimleri Enstitüsü  Direktörü Uwe Truyen, Alman basınına yaptığı açıklamada, ülkedeki domuz  çiftliklerinin "Afrika domuz vebasına" karşı güvenlik tedbirlerini daha da  sıkılaştırmalarının akıllıca olacağını belirtti.

Dışarıya karşı kapatılması gereken çiftliklere hiç kimsenin  alınmamasının mantıklı bir önlem olabileceğini kaydeden Truyen, "Durum çok ciddi.  Virüs Polonya ve Çekya'da yok edilemedi. Sürüler yaklaşıyor." ifadelerini  kullandı.
 
Truyen, vebanın Almanya'da ortaya çıkması durumunda, Avrupa Birliği  (AB) üyesi olmayan ülkelerle yapılan domuz ticaretinin de çökeceği endişesini  dile getirdi.
 
Almanya Çiftçiler Birliği (DBV) Başkan Yardımcısı Werner Schwarz da 24  bin domuz çiftliğinin bulunduğu ülkede 120 bin çalışanı olan sektörün, hastalığın  Almanya’ya ulaşmasından endişe duyduğunu söyledi.
 
Schwarz, salgının yayılmaması için ülkedeki yaban domuzu sayısının  azaltılması gerektiğini vurgulayarak, bunun için avcılara kolaylıklar  getirilmesini istedi.
 
Alman Avcılar Birliği Sözcüsü Torsten Reinwald da yaban domuzlarının  öldürülmesi için avcılara yönelik bürokratik engellerin kaldırılmasını talep  ederek, Almanya’da 300-450 bin yaban domuzu bulunduğu tahminini ifade etti.
 
Alman basınındaki haberlerde, Afrika domuz vebası salgının ilk kez  2007’de Gürcistan’da ortaya çıktığı, 2014’e kadar Ukrayna ve Baltık ülkelerinden  Polonya’ya kadar ulaştığı, son olarak da Çekya’da yaban domuzlarında tespit  edildiği belirtildi.