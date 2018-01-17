Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Afrin’de 8-10 bin arası PYD/PKK’lı terörist barınıyor. 750 nüfuzlu Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012’de çatışmadan devretmesiyle, PYD/PKK’nın ilk toprak kazanımları arasında yer aldı ve Kandil Dağı’ndan sonraki yuvası oldu. İlçede ABD askeri bulunmazken, yüz civarı Rus askeri polisi Afrin’in batı kesiminde konuşlu durumda. Hatay’ın Amanos dağlarına açılan ilçe, PYD/PKK’nın sınırdan militan, silah ve mühimmat sızdırarak, Türkiye’deki terörü beslediği en önemli merkezler arasında. Afrin, PYD/PKK’nın işgal ettiği diğer yerleşimlere kıyasla en sıkı kontrol ettiği, sivillere en büyük zulmü yaptığı ilçe. PYD/PKK, ilçedeki Arap çoğunluğu ve Kürt sivilleri, keyfi tutuklama, zorla silah altına alma, esnaftan haraç alma gibi uygulamalara tabi tutuyor. Fırat Kalkanı Harekâtı’nın sona ermesini takiben Türkiye’nin Afrin ile Münbiç’i hedef göstermesi, PYD/PKK’da büyük panik oluştu. Terör örgütü militanlarını gizlemek için Afrin’i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askeri sığınaklara yöneldi.

Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti. Pentagon, CIA ve Kandil Dağı’ndan gelen örgüt elebaşlarının da eğitim verdiği terör birliklerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığı iddia ediliyor. 15 gün önce ABD’nin donattığı 50 HAT unsuru, Afrin’e intikal ederken, önceki gün de Münbiç’ten 100 terörist Afrin’e geçti. TSK’nın yoğunlaşan topçu atışlarının ardından terör örgütü, şehir dışındaki kamplarının bir kısmını boşaltıp hendeklere ve şehir içi gizli kamplara yerleşmeye özen gösterdi. Bu gizli kamplar ayrıca silah depoları olarak kullanılıyor.