Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alıkonulduğu iddia edilen Katar'da iktidardaki es-Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin (61), BAE'den ayrılarak Kuveyt'e geldiği bildirildi.

Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre, Şeyh Abdullah bin Ali, Kuveyt'e ulaşmasının ardından askerî hastaneye kaldırıldı.

Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, dün Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmişti, BAE ise bunu yalanlamıştı.