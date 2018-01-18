Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, ABD Başkanı Donald Trump’ın "yalan haber ödülleri" listesiyle ilgili görüşünü Twitter hesabından yayımladığı mesajla paylaştı.

"Yakın dönemin en vahim yalan haberi Trump'ın yalan haber ödülleri listesinde yok." ifadesini kullanan Assange, "NBC, Türkiye'de yüzlerce kişinin öldürüldüğü askerî darbe girişimine önemli bir destek sağladı. NBC 'üst düzey ABD askerî kaynağına' dayandırarak Erdoğan'ın ülkeden kaçtığı yalan haberini yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Assange mesajında, AA'nın 26 Temmuz 2016 tarihli "Türkiye, NBC'den Erdoğan yalan haberi için özür dilemesini talep etti" başlıklı İngilizce haberinin bağlantısını da paylaştı.

Trump'ın birincisi New York Times

Trump, Twitter hesabından kendisinin ilan ettiği "yalan haber ödüllerinin" kazananlarını açıkladı.

Trump listede birinciliği, kendisinin başkanlığa seçildiği günü piyasaların bir daha toparlanmayacak şekilde çökeceğini yazan New York Times yazarı Paul Krugman’a verdi. Toplamda 10 yalan haber örneğine yer verilen listede, ikinciliği ABC, üçüncülüğü de CNN televizyonları aldı.

Elçilikte mahsur

Çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange'ın yaklaşık 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtinde bulunan Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010 yılında iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından 2012 yılının Haziran ayında İngiltere'deyken İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü.

Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve son olarak geçen ay vatandaşlık vermişti.