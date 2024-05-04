DSÖ: Refah kentinde askeri bir operasyon katliama yol açar

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Refah kentinde askeri bir operasyonun kan gölüne yol açmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik planladığı kara saldırısına atıfta bulunarak, “Refah kentinde geniş çaplı bir askeri operasyonun kan gölüne yol açmasından ve zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da zayıflatmasından derin endişe duyuyoruz” dedi. “ dedi.

İsrail Gazze Şeridi genelinde sivilleri hedef almaya devam ederken, güneydeki Refah kentine yönelik planladığı geniş çaplı kara saldırısı endişeye sebep oluyor. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus yaptığı açıklamada, tahminen 1,5 milyon Filistinlinin barındığı Refah'a yapılacak herhangi bir kara saldırısının büyük bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Ghebreyesus, “Refah kentinde geniş çaplı bir askeri operasyonun kan gölüne yol açacağından ve zaten çökmüş olan sağlık sistemini daha da zayıflatacağından derin endişe duyuyoruz” dedi.

Refah'a yapılacak bir saldırının ölüm ve hastalık oranlarını önemli ölçüde arttıracağını belirten Ghebreyesus, “Yeni bir yerinden edilme dalgası aşırı kalabalığı daha da arttıracak, gıda, su, sağlık ve temizlik hizmetlerine erişimi daha da kısıtlayacak, hastalık salgınlarını arttıracak, açlığı kötüleştirecek, daha fazla can kaybına yol açacaktır” dedi.

HASTANELERE ULAŞIMI DA ENGELLER

Refah'a yönelik bir saldırının yol açacağı ölüm ve yaralanma artışıyla bozuk sağlık sisteminin baş edemeyeceğini belirten Ghebreyesus, çatışmalar yoğunlaştığında kentte şu anda kısmen faaliyette olan 3 hastaneye ulaşımın zorlaşacağını ve bunun sonucunda hastanelerin işlevsiz hale geleceğini vurguladı. Ghebreyesus, “DSÖ, acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların gerekli ölçekte ulaştırılmasının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunuyor” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke bugün erken saatlerde yaptığı açıklamada Refah'ta gerçekleştirilecek askeri operasyonun “katliama yol açabileceği” uyarısında bulundu. Laerke, “Kara saldırısı, Gazze Şeridi'nde zaten insani yardım sağlamakta zorlanan kuruluşlar için feci bir darbe olur” dedi. “Herhangi bir kara operasyonu daha fazla acı ve ölüm anlamına gelecektir” dedi.