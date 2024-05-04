‘Öğrenci baharı’na iki ülkeden daha destek! Filistin'le dayanışma protestosu, dünyaya yayılıyor

ABD’li gençlerin, üniversitelerde başlattığı vicdan hareketi açlık grevine dönüşürken, gösteriler Avrupa’ya da sıçradı. Almanya ve Fransa’da kampüslerde oturma eylemi yapan gençler, polis şiddetine rağmen geri adım atmadı. İsrail’in Gazze’deki katliamına tepki için ABD’deki üniversitelerde başlayan gösteriler İsviçre ve Meksika’ya da yayıldı.

ABD’nin New York eyaletindeki üniversite kampüslerinde Filistin’e destek gösterileri dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Türkiye, Almanya, Kanada, Avustralya, İrlanda’ya sıçrayan ‘öğrenci baharı’na İsviçre ve Meksika da katıldı. İsviçre’nin Lozan Üniversitesinde bir grup aktivist, Geopolis binası önünde oturma eylemi düzenleyerek girişini kapattı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan ve binanın girişine de bunları asan protestocular, İsrail kurumlarına karşı “akademik boykot” çağrısında bulundu.

Meskisa’da ise öğrenciler Filistin’de soykırımın sona ermesi, ülkelerinin İsrail ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kesmesini talep ederek başkent Mexico’daki Meksika Ulusal Özerk Üniversitesinin (UNAM) bahçesine çadır kurdu. Kamp alanına Filistin bayrakları diken eylemciler “Yaşasın Özgür Filistin” sloganları atarak, ABD ve Fransa’da Filistin’e destek gösterisi yapan öğrencilere yönelik şiddetli baskının durdurulması için çağrı yaptı.

George Washington Üniversitesi’nde gösteriler 8. gününde sürüyor. Okulun bahçesinde bulunan George Washington anıtına kefiye giydiren öğrenciler, ABD bayrağını da indirip dev bir Filistin bayrağı astı.

ÖĞRENCİLER AÇLIK GREVİ BAŞLATTI

New Jersey eyaletindeki Princeton Üniversitesi’nde protestolar farklı bir safhaya geçti. Üniversiteliler açlık grevi başlattıklarını bildirdi. Yapılan açıklamada “Taleplerimiz karşılanana kadar su hariç her türlü yiyecek ve içecekten uzak duracağız. Bedenlerimizi Filistin’in özgürleşmesine adıyoruz. Princeton, şimdi bizi duy! Bir yere gitmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ALMANYA VE FRANSA’DA EYLEMCİLERE POLİS ŞİDDETİ

Öte yandan Fransız polisi, ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po’da Filistin’e destek eylemi yapan öğrencilere müdahale etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin öğrencileri zor kullanarak ve sürükleyerek dışarı çıkartması yer aldı. Kampüsü terk etmeyi reddeden öğrencileri desteklemek amacıyla çok sayıda kişi üniversitenin girişinde toplandı. Almanya’nın başkenti Berlin’de de benzer görüntüler yaşandı. Alman polisi, Humboldt Üniversitesi bahçesine girerek oturma eylemi yapan Filistin destekçilerine müdahalede bulundu. Müdahale sırasında polise direnen bazı göstericiler, kimlik tespiti yapılmak üzere geçici olarak gözaltına alındı.