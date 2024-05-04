Eski bir Boeing çalışanı daha gizemli şekilde öldü

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mayıs 2024 06:15 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 06:16 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD uçak şirketi Boeing’in ürettiği bazı modellerin güvenliği ile ilgili endişelerini dile getiren eski şirket çalışanlarından biri daha sürpriz şekilde hayatını kaybetti.