Eski bir Boeing çalışanı daha gizemli şekilde öldü
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
ABD uçak şirketi Boeing’in ürettiği bazı modellerin güvenliği ile ilgili endişelerini dile getiren eski şirket çalışanlarından biri daha sürpriz şekilde hayatını kaybetti.
44 yaşındaki kalite müfettişi Joshua Dean, yakalandığı enfeksiyon sonucu tedavi gördüğü hastanede öldü. Dean, Boeing’in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamış, bu iddiaları sonrası geçen yıl işten çıkarılmıştı. 9 Mart’ta ise firmanın eski personeli John Barnett (62), Boeing’e açtığı dava için mahkemede ifade vereceği gün, kaldığı otelin otoparkında başından silahla vurulmuş hâlde bulunmuştu.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi