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Eski bir Boeing çalışanı daha gizemli şekilde öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski bir Boeing çalışanı daha gizemli şekilde öldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD uçak şirketi Boeing’in ürettiği bazı modellerin güvenliği ile  ilgili endişelerini dile getiren eski şirket çalışanlarından biri daha sürpriz şekilde hayatını kaybetti.

44 yaşındaki kalite müfettişi Joshua Dean, yakalandığı enfeksiyon sonucu tedavi gördüğü hastanede öldü. Dean, Boeing’in son yıllarda yaşanan bir dizi felaketle bağlantılı modeli 737 MAX uçağının bileşenlerinde tehlikeli arızalar olduğunu açıklamış,  bu iddiaları sonrası geçen yıl işten çıkarılmıştı. 9 Mart’ta ise firmanın eski personeli John Barnett (62), Boeing’e açtığı dava için mahkemede ifade vereceği gün, kaldığı otelin otoparkında başından silahla vurulmuş hâlde bulunmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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